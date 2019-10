Arrow: incontriamo il leader della Deathstroke Gang in un video dell'ultima stagione

L'eredità del malvagio Deathstroke sopravvivrà anche nel 2040, grazie alla Deathstroke Gang che opera fuori da Star City. E grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare il primo sguardo al leader della gang, John Diggle Jr., interpretato da Charlie Barnett. Nel video si può scoprire qualcosa in più sul leader della Deathstroke Gang.

L'ultima stagione di Arrow sarà presentata in anteprima negli Stati Uniti proprio oggi, e vedrà Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey e Rick Gonzalez.

Creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, Arrow è trasmessa dal network The CW, ed è basata sul personaggio di Freccia Verde.

Si tratta della serie capostipite dell'Arrowverse, dalla quale negli anni sono stati generati altri show, tra cui The Flash e Legends of Tomorrow.

La serie racconta le vicende di Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell, che dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta ritorna Star City sotto le vesti del giustiziere mascherato Green Arrow (Freccia Verde).

Teoricamente Deathstroke non doveva essere presente nella trama di Arrow ma poi alcune circostanze l'hanno incluso all'interno dello show.

Nel frattempo le immagini del terzo episodio pubblicate sul web mostrano il ritorno di Thea in questa ottava e ultima stagione dello show, che chiuderà i battenti e lascerà spazio alle altre serie dell'Arrowverse. A dicembre sarà la volta del crossover, Crisi sulle Terre Infinite, uno dei momenti più attesi dell'intera stagione televisiva.