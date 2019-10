Arrow: l'interprete di J.J. parla della psiche del suo personaggio

L'ultimo episodio della serie ad essere andato in onda, che il protagonista di Arrow ha definito sfiancante, ha confermato la minaccia posta da J.J. e la sua Deathstroke gang. Charlie Bernett, interprete del fratello di Connor Hawke, ha voluto spiegare ai microfoni di Entertainment Weekly qualche dettaglio in più sul suo personaggio.

L'intervista si apre chiedendo all'attore presente in "Russian Dolls" cosa lo ha colpito maggiormente di John Diggle Jr.: "In realtà il giorno del casting non conoscevo ancora tutti i dettagli della sua vita. Se lo avessi fatto sarei stato ancora più affascinato dal personaggio. In particolare non sapevo nulla delle dinamiche con suo fratello. Il copione che mi avevano dato era preso fuori contesto, ma nonostante questo ho capito subito che era una persona in bilico, è malvagio ma ha un animo buono. Ed è questo che mi ha attirato subito al personaggio, si capisce che è una persona che è diventata così per cercare di superare le sfide che la vita gli ha messo davanti, cercando sempre di fare la cosa che ritiene più giusta. Mi piacciono i personaggi con questa dinamica". Sembra quindi che per l'interprete di J.J., il capo della banda di Deathstroke abbia ottime possibilità di redenzione.

Non resta che aspettare le prossime puntate della serie per scoprire come continuerà la sua storia, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Arrow 8.