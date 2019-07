Arrow: su Italia 2 arriva l'epico finale della seconda stagione

La serie TV Arrow torna anche questa settimana all'interno del palinsesto televisivo di Italia 2, con il finale della seconda stagione e il primo episodio della terza. Oliver Queen dovrà fronteggiare il temibile Slade e fare anche i conti con una vecchia nemesi tornata a Starling City.

Il lieto fine di Arrow promesso da Stephen Amell in previsione dell'ottava e conclusiva stagione sembra fare da contrasto con gli eventi colmi di tensione che caratterizzano il finale della seconda, dove Oliver si ritroverà a vedere più volte le persone a lui più care trovarsi costantemente in pericolo.

Analizziamo nel dettaglio gli episodi e gli eventi principali che ritroveremo negli episodi trasmessi da Italia 2 durante la fascia mattutina:

L'uomo sotto il cappuccio, ep. 19. Mercoledì 31 luglio, 09:32.

Continua il pericolo rappresentato dalla figura di Deathstroke. Oliver e gli altri membri del team tornano alla loro base dove però compare proprio Slade. A quel punto la situazione degenera rapidamente e il nostro protagonista si troverà nella complicata situazione di dover scegliere se salvare la sua famiglia o affrontare il terribile nemico.

Vedere rosso, ep. 20. Mercoledì 31 luglio, 10:18.

Starling City si ritrova in una situazione di profonda anarchia, peggiorata dall'incontenibile ira che Roy riversa sulla città. Oliver capisce che la situazione sta per diventare insostenibile e così cerca di trovare un modo per far tornare Roy in sé.

Per il bene altrui, ep. 21. Giovedì 1 agosto, 09:29.

Slade continua a rappresentare un pericolo troppo grande e difficile da affrontare, sopratutto per le persone care a Oliver che si ritrovano costantemente in pericolo di vita. Per cercare di porre rimedio a questa situazione, Oliver inizia a pensare che l'unico modo per contrastare Slade è quello di arrendersi e fermare così la spirale di violenza.

Strade di fuoco, ep. 22. Giovedì 1 agosto, 10:15.

Mentre Thea e Malcolm Merlyn avranno un importante confronto tra di loro, Oliver si riunisce insieme a tutto il team per cercare di fronteggiare Slade e il suo gruppo di soldati che vogliono far scoppiare il caos a Starling City.

L'impensabile, ep. 23. Venerdì 2 agosto, 09:25.

Siamo giunti al tanto atteso finale della seconda stagione. La furia di Slade non si placa, e il temibile nemico proverà ancora una volta a a porre fine alla vita di una persona a cui Oliver è affezionato. A questo punto green arrow si ritroverà davanti a un bivio morale: trasformarsi in un killer o essere un eroe?

Calma apparente, ep. 01 - st. 03. Venerdì 2 agosto, 10:10.

Inizia la terza stagione e le conseguenze delle azioni compiute nella seconda si fanno sentire. Starling City ha piena fiducia adesso in Oliver Queen, che viene considerato a tutti gli effetti un eroe. Ma i pericoli non sono ancora terminati. Un vecchio nemico farà il suo ritorno in città e Oliver dovrà nuovamente tornare in azione.

Cosa ne pensate della seconda stagione di Arrow? La serie si concluderà definitivamente con l'ottava stagione e l'attore Stephen Amell ha dichiarato che potranno esserci delle similitudini tra il finale di Arrow e Game of Thrones.