Arrow: Joseph-David Jones promosso a regular per l'ottava e ultima stagione

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, l'attore Joseph-David Jones è stato promosso a series regular per l'ottava e ultima stagione di Arrow, che concluderà così l'avventura del crociato verde intepretato da Stephen Amell su The CW.

L'attore, interprete di Connor Hawke, si era unito al cast della serie nel corso della settima stagione in qualità di "recurring". Il suo personaggio, amatissimo tra i fan della serie, è un agente dei Nightwatch e ha operato nella sua storia anche come secondo Freccia Verde. Nella sua confromazione attuale è stato introdotto per la prima volta nell'arco narrativo di due episodi in Legends of Tomorrow, nel 2016, prima di unirsi definitivamente al cast di Arrow nel 2019.

Joseph-David Jones è apparso di recente anche in serie come Nashville, ed ha avuto piccoli ruoli in film come End of Justice - Nessuno è innocente, al fianco di Denzel Washington, e in Detroit, film che nel 2017 segnò il ritorno alla regia di Kathryn Bigelow.

C'è molta attesa per questa ottava e ultima stagione di Arrow, anche per via del crossover Crisi sulle Terre Infinite che verrà introdotto proprio nel corso della stagione, secondo Stephen Amell, di cui ha scherzato: "Probabilmente saranno cinque episodi, non lo so, potrebbero essere undici, non lo so. Posso dirti che Crisis on Infinite Earths inizierà prima del crossover. Inizia prima del crossover. Crisis on Infinite Earths fondamentalmente è iniziato alla fine della settima stagione di Arrow e non si fermerà fino a quando non sarà finita la serie".

Alcuni rumor, inoltre, vorrebbero anche l'introduzione di David Ramsey come nuovo Lanterna Verde nella prossima stagione. Staremo a vedere...