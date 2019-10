Arrow: Joseph David-Jones rivela che non sarebbe dovuto comparire nella serie principale

Come avete potuto leggere nella notizia riguardo la presenza di Deathstroke in Arrow, non sempre le cose vanno come avevano deciso i produttori di uno show. La stessa cosa è successa per il personaggio di Joseph David-Jones, destinato ad apparire solo nello spin-off Legends of Tomorrow.

Infatti l'attore ha fatto la sua prima comparsa nell'Arrowverse durante la prima stagione dello show dedicato alle Leggende, interpretando il ruolo di John Diggle Jr, conosciuto anche come Connor Hawke e la versione alternativa di Freccia Verde. In realtà Joseph David-Jones pensava che sarebbe diventato un personaggio importante del gruppo guidato da Caity Lotz, ma il cambio di tono della serie ha sconvolto i piani dei produttori: "Quando ho iniziato con Legends pensavamo che il mio personaggio sarebbe diventato un serie regular, ma eravamo ancora agli inizi, bisognava capire cosa funzionava e cosa no nella serie, il cast continuava a cambiare e non sapevamo se sarei stato adatto alla parte".

Fortunatamente però Beth Schwartz decise di richiamarlo, facendolo ricomparire in Arrow ma con una versione differente del suo personaggio, che avrà un ruolo fondamentale anche nella stagione conclusiva delle avventure di Oliver Queen. Nel frattempo si avvicina sempre di più l'inizio del crossover Crisi sulle Terre Infinite, inoltre Stephen Amell ha ammesso che l'ultimo episodio di Arrow è il migliore della serie.