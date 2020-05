Arrow, Juliana Harkavy: 'Raccontiamo storie che raggiungono il cuore delle persone'

Juliana Harkavy, la seconda Black Canary di Arrow, ha raccontato ai microfoni di Comicbook cos'è che davvero ama del suo lavoro d'attrice, e dell'essere parte di un mondo variopinto come quello dell'Arrowverse.

"Uno degli aspetti che preferisco dell'essere un'attrice è la possibilità di creare un piccolo pezzo di storia, un piccolo frammento di tempo che essenzialmente resterà lì per sempre" esordisce Juliana Harkavy "Sapete, potenzialmente, qualcuno tra 20 o 30 anni potrebbe iniziare a guardare Arrow dall'inizio, e sarà proprio come se fosse in quel momento stesso. Amo quest'aspetto dei film e della televisione, E amo ancor di più che, con uno show come Arrow, dove si parla di supereroi, ma anche di problemi reali, si possa davvero cambiare la vita delle persone"

"Non è per forza un 'Oh, quel film è stato davvero forte' o 'Ah, bello show' la reazione dei fan" continua l'attrice, rivelando alcuni dei più commoventi commenti dei fan di Arrow sulla serie "Ma c'è anche chi ci dice 'Questo mi ha taccato davvero' o 'Mi ha davvero cambiato'. E lo sento dire spesso dai fan, e significa così tanto. Credo che sia questo il vero motivo per cui facciamo questo lavoro. Raccontiamo storie che toccano il cuore delle persone, e che resteranno lì per sempre. E io ne sono davvero orgogliosa".

In tempi di lockdown, Juliana e altri suoi colleghi si stanno mantenendo in contatto con i fan tramite i social e le iniziative di organizzazioni come Creation Entertainment, che offre Meet & Greet e Q&A ai fan, a mo' di convention virtuali.

Juliana Harkavy, Katie Cassidy e Katherine McNamara dovrebbero tornare nell'Arrowverse con lo spin-off Green Arrow and The Canaries, di cui però non abbiamo ancora novità oltre al fatto che i vertici The CW e Warner Bros. ne stiano ancora discutendo.