Arrow: Katana tornerà nell'ottava e ultima stagione dello show

L'ottava e ultima stagione di Arrow sarà anche quella dei grandi ritorni. E tra i tanti già annunciati, arriva ora la notizia che rivedremo anche Katana, il personaggio interpretato da Rila Fukushima.

Qualche giorno fa era stato condiviso su Twitter il titolo del secondo episodio dell'ottava stagione di Arrow, Welcome to Hong Kong, che aveva dato adito a diversi rumor, tra cui il possibile ritorno nella serie dei personaggi di Tatsu/Katana e Maseo/Sarab, interpretati rispettivamente da da Rila Fukushima e Karl Yune.

Adesso sarebbe stato confermato il ritorno della prima in occasione della 8x02, il che farebbe pensare ancora di più alle ipotesi dei flashback o dei viaggi nel tempo.

Nell'ultima stagione di Arrow, infatti, oltre a diverse location familiari e titoli che rimandano a luoghi ed eventi passati, assisteremo anche al ritorno di svariati attori, come Susanna Thompson (Moira Queen), Colin Donnell e Josh Segarra (Tommy Merlin e Adrian Chase).

Non sappiamo ancora in che modo questi personaggi farano la loro ricomparsa, e se c'è da aspettarsi qualche identità alternativa da mondi paralleli, dato anche l'avvicinarsi del mega-crossover, Crisi sulle Terre Infinite.

Come al solito, toccherà aspettare la messa in onda per scoprirlo.

Arrow tornerà con dei nuovi episodi dal 15 ottobre sul network americano The CW.