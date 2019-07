Arrow: Katherine McNamara promossa a series regular per l'ottava stagione

Katherine McNamara tornerà nell'ottava e ultima stagione di Arrow, la serie targata The CW che ha dato inizio all'universo di supereroi noto come Arrowverse, e lo farà in qualità di series regular.

Le avventure di Oliver Queen e dei suoi stanno per giungere al termine, e già ci arrivano le prime foto che indicano l'inizio delle riprese della stagione conclusiva dello show.

Intanto, continuano le speculazioni su ciò che vedremo in questi ultimi episodi, a partire dal titolo del primo episodio, e gli ultimi aggiornamenti non fanno che aumentare la curiosità al riguardo.

È stato infatti annunciato che Katherine McNamara, l'interprete di Mia Smoak Queen, è stata promossa a series regular per l'ultima stagione.

L'attrice di Shadowhunters aveva fatto il suo debutto nello show durante la prima metà della scorsa stagione nel ruolo di Maya/Blackstar, per poi provare di essere in realtà la figlia di Oliver Queen (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards).

Solo qualche settimana fa, anche l'interprete di Connor Hawke, Joseph David-Jones, era stato promosso a series regular, quindi c'era probabilmente da aspettarsi una simile mossa per quanto riguarda la McNamara.

La season premiere dell'ottava stagione di Arrow andrà in onda lunedì 15 ottobre su The CW.

Noi non vediamo l'ora di fare ritorno a Star City... E voi?