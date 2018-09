Arrow: a Katherine McNamara un ruolo ricorrente nella settima stagione

Nuovo ingresso nel cast della settima stagione di Arrow, show di The CW e basato sul protagonista di una serie di fumetti della DC Comics. Si tratta di Katherine McNamara, star di Shadowhunters, pronta ad interpretare un ruolo chiave ricorrente nel corso dei nuovi episodi. A riportare e confermare la notizia è il sito TVLine.

Katherine McNamara interpreterà il personaggio di Maya che apparirà nella prima metà della stagione. Descritta come una 'ladra di Star City', sul personaggio di McNamara non ci sono al momento altri dettagli disponibili.

L'attrice ventiduenne è nota soprattutto per il ruolo di Clary Fray nella serie Shadowhunters: The Mortal Instruments e di Sonya nei due capitoli cinematografici di Maze Runner.

Katherine McNamara è solo l'ultima new entry della settima stagione, dopo Holly Elissa, Miranda Edwards e Michael Jonsson, che interpreteranno i letali Cacciatori. Anche Colton Haynes tornerà come presenza regolare nello show mentre ancora incerte sono le presenze di Michael Jai White, Cody Runnels e Vinnie Jones.

Ricordiamo che Oliver Queen ha confessato di essere Freccia Verde ed è stato rinchiuso nel Slabside Maximum Security Prison. Nel frattempo a Star City compare un suo emulatore.

Nel cast di Arrow ritroviamo Stephen Amell, David Ramsey, Emily Bett Rickards, Echo Kellum, Juliana Harkavy, Rick Gonzalez e Katie Cassidy. La nuova showrunner è Beth Schwartz.