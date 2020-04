Arrow, Katie Cassidy sul futuro di Black Siren: 'Dovete ancora scoprire la sua storia'

Con le produzioni bloccate e gli upfront annullati, non sappiamo ancora quale sarà il destino di Green Arrow and The Canarie, lo spin-off di Arrow con protagoniste Katie Cassidy, Juliana Harkavy e Katherine McNamara. Ma Katie può dirci qualcosa in più sulla sua Black Siren...

Katie Cassidy a.k.a. Laurel Lance delle varie Terre, e Black Siren di Terra-2, racconta a TV Line quale secondo lei è l'aspetto fondamentale nel portare sullo schermo questo nuovo personaggio dopo aver "abbandonato" i panni di Black Canary (Terra-1).

"[Per me era importante che] la sua storia, in termini di personaggio, venisse raccontata e vista in modo tale che la sua fosse un'indentità separata. Interpretare Black Siren per me significava anche darle una certa profondità. Volevo che si sentisse che come personaggio avesse vissuto una vita diversa, e questo è dipeso molto dagli sceneggiatori e da me nell'ideare e rappresentare la sua backstory. Abbiamo cercato di renderla il più possibile complessa nel suo insieme"

E ora, con lo spin-off Green Arrow and The Canaries di cui abbiamo già visto il backdoor pilot nella 8x09 di Arrow, potrà continuare a farlo.

"Volevo avere l'opportunità di raccontare la sua storia, da dove fosse venuta, e credo che sia qualcosa che stiamo ancora esplorando. Ed è forse la parte più interessante di Green Arrow and The Canaries. Non conosciamo ancora la storia di Black Siren, su Terra-2, dopo la sua redenzione, e di come abbia imparato a essere un'eroina. Cosa ha dovuto affrontare prima di arrivare al punto in cui riprendiamo la storia nel pilot, nel 2040? C'è ancora parecchio da raccontare".