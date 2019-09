Arrow: Katie Cassidy Rodgers condivide una foto dal suo ultimo giorno sul set

Continuano le foto scattate sul set della stagione conclusiva delle avventure di Oliver Queen. Vediamo quindi un'immagine della puntata finale di Arrow, mentre l'attrice katie Cassidy Rodgers ha fatto il suo esordio alla regia durante il terzo episodio dello show.

Per festeggiare l'occasione ha condiviso sul suo account Twitter una foto che la ritrae insieme al protagonista Stephen Amell commentandola: "È stato incredibile. Grazie per aver indossato il costume per me Stephen... Oh e l'episodio 8x03 è fantastico!". Come sappiamo la puntata si intitolerà "Leap of Faith", ma non abbiamo ancora notizie riguardo personaggi e storia dell'episodio.

L'attore canadese ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento per il lavoro della collega, dichiarando: "Vorrei congratularmi con Kate. Era la prima puntata che dirigeva e ha fatto un ottimo, ottimo lavoro. Non vuole fare troppi takes, cosa che preferisco anche io. In genere è molto intimidatorio il lavoro della regista, ma lei ha lavorato molto con gli attori ed aveva un atteggiamento schietto e positivo e mi ha permesso di fare un'ottima interpretazione... Dirigerà ancora, è stata grande!".

La conclusione della serie andrà in onda il prossimo 15 ottobre, inoltre Stephen Amell ha rivelato un nuovo dialogo di Arrow 8, show che andrà ad influenzare anche le altre opere facenti parte dell'Arrowverse.