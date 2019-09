Arrow: Katie Cassidy Rodgers scrive una lettera d'addio alla serie

È stato rivelato che durante Arrow 8 i fan rivivranno alcuni momenti iconici della serie con protagonista Stephen Amell. Anche Katie Cassidy Rodger ha voluto dire la sua riguardo la stagione conclusiva dello show, con un messaggio condiviso sulla sua pagina Twitter.

L'attrice ha interpretato il ruolo di Laurel Lance fino alla quarta stagione della serie, prima di essere uccisa e di riapparire in seguito come Black Canary, personaggio proveniente da Earth-2, diventando sia un alleato che un potente avversario di Oliver Queen. Ecco le sue parole: "Non riesco a credere che siamo arrivati alla fine... È pazzesco. Sono grata per questo ruolo unico nella mia vita, è stato fantastico! Voglio anche ringraziare le persone che mi hanno permesso di fare il mio debutto alla regia! Saranno per sempre dei momenti molto vicini a me".

Come potete leggere nei numerosi commenti del cast della serie, sono tutti molto emozionati per la fine delle avventure di Oliver Queen, Stephen Amell in primis. Nonostante questo sono molte le indiscrezioni di Arrow 8 presenti nelle pagine social degli attori, che non vedono l'ora di mostrare ai fan le puntate inedite. Per scoprire come si concluderà lo show dovremo aspettare il prossimo 15 ottobre, in cui andrà in onda il primo episodio dell'ottava stagione.