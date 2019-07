Arrow: LaMonica Garrett mostra lo stato dei lavori dell'evento Crisis on Infinite Earths

Sta per avere inizio l'ambizioso crossover tra i personaggi di Arrow e delle altre serie tv di casa The CW. LaMonica Garret ci fa sapere, con un video teaser pubblicato sul suo account Twitter ufficiale, lo stato dei lavori per portare sul piccolo schermo le avventure dell'Arrowverse.

L'avversario di questo nuovo evento, dal titolo Crisis on Infinite Earths, sarà l'Anti-Monitor. Ad affrontare il doppio malvagio del personaggio interpretato da LaMonica Garrett ci penseranno i protagonisti di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman, che esordirà in TV il prossimo autunno.

Per adesso non si hanno altre informazioni riguardo al numero di puntate di Crisis on Infinite Earths, o su altri dettagli della trama, ma dal tweet di LaMonica Garrett possiamo sapere che i protgonisti di Arrow e The Flash hanno appena iniziato la lettura in comune del copione.

Data la portata dell'evento non ci stupirebbe sapere che tutte le stagioni future dell'Arrowverse dovranno fare i conti con la distruzione portata dalla lotta contro l'Anti-Monitor.

Nel frattempo la serie tv incentrata sul personaggio di Oliver Queen si prepara alla sua ultima stagione, dalle parole della showrunner Beth Schwartz Arrow 8 vedrà il ritorno di molti dei personaggi preferiti dagli appassionati della serie.

Andate a leggere la nostra recensione della stagione 7 di Arrow per sapere come si collegherà con gli eventi del crossover Crisis on Infinite Earths.