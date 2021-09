Arrow: Laurel Lance, Dinah Drake e la confusione tra le Black Canary

L'Arrowverse ha adattato fedelmente molti personaggi della DC Comics al piccolo schermo, ma Black Canary ha subito una serie di discutibili cambiamenti per quanto riguarda la stessa natura del suo personaggio.

Alcuni di questi cambiamenti sono stati introdotti proprio a beneficio dello spettacolo e della narrativa generale, tuttavia altri sono semplicemente confusi o casuali. Nel corso degli anni, i fan hanno espresso sia le loro preoccupazioni che le loro lodi nei confronti dell'eroina, ma ecco una delle modifiche più controverse e discusse.

Nell'Arrowverse sono presenti diverse Black Canary così come accade nei fumetti. Ad esempio, oltre a Laurel Lance e Dinah Drake c'è in realtà un'altra donna che ha affermato di essere Black Canary, ovvero Evelyn Sharp. Solo che nei fumetti non si è mai sentito parlare di Evelyn Sharp ma c'è una Evelyn Crawford, che è alleata delle Birds of Prey e si fa chiamare Starling. Quest'ultima non ha mai preteso di essere una Canary, ed è altrettanto inaffidabile quanto la versione di Arrow del personaggio. Nello spettacolo tradisce la sua squadra, proprio come nei fumetti, ma durante la permanenza nel team viene effettivamente addestrata per essere la Black Canary. Questo cambiamento drastico non è stato apprezzato dagli spettatori ed è forse anche il motivo per cui la produzione ha deciso di mettere dei paletti nello sviluppo del personaggio.

La confusione più grande, però, si è avuta con l'introduzione proprio di Laurel Lance e di Dinah Drake come personaggi completamente separati. Nei fumetti, in realtà, sono la stessa persona, Dinah Laurel Lance. Per far accettare la cosa al pubblico, i produttori hanno dovuto creare due eroine dotate di caratteristiche diametralmente opposte. Tuttavia è stata una scelta molto infelice sia a livello strutturale che a livello di fedeltà con l'opera originale.

Per mettere un po' di ordine, quindi, nello show, la sorella di Dinah, Sarah Lance, diventa la prima Black Canary. Dopo la morte di Sarah, Laurel assume il nuovo ruolo di Black Canary. Nei fumetti, invece, Dinah "Laurel" Lance è l'unica vera identità segreta di Black Canary.

Sapevate di questa curiosità? Per altri approfondimenti su Arrow, ecco quanti costumi ha cambiato Oliver Queen e cosa fa oggi Emily Bett Rickards. A proposito di differenze tra fumetti e serie tv: ecco le 5 differenze più grosse tra Arrow e i fumetti di Freccia Verde.