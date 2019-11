Arrow, la lettera di saluto dei produttori dello show al cast e alla crew

È tempo di saluti e addi in casa The CW, dove Arrow è in dirittura d'arrivo, e i produttori Marc Guggenheim e Beth Schwartz decidono di accomiatarsi con una commovente lettera.

"Al miglior cast e alla migliore crew del business..." scrivono Marc Guggenheim e Beth Scwartz, produttori dello show targato The CW, Arrow, arrivato ormai alla sua stagione conclusiva, e al termine delle riprese.

"È difficile credere che oggi sia arrivato: l'ultimo giorno delle riprese di Arrow. Siamo così incredibilmente grati a ognuno di voi per averci aiutato a dare vita a questo show. Quello che abbiamo realizzato non è certo cosa da poco. Otto stagioni. Centosettanta episodi. Un multiverso di serie tv. I più grandi crossover nella storia della televisione. Un'incredibile viaggio dall'inizio alla fine. Tutto grazie a voi e alle innumerevoli altre persone che sono state parte di questo show. Quindi, dal profondo del nostro cuore, grazie per essere parte dell'ultima storia di Arrow. È stato un onore. Con i nostri migliori auguri, Beth e Marc".

L'ottava e ultima stagione di Arrow, la serie tv incentrata sulle avventure di Oliver Queen (Stephen Amell), che ha dato vita a quello che poi si è andato definendo come Arrowverse, è attualmente in onda su The CW. Nei prossimi mesi vedremo anche l'epico crossover dei crossover, Crisi sulle Terre Infinite, che rivoluzionerà l'universo supereroistico DC.