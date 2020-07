Arrow: la morte di Oliver Queen ha chiuso un cerchio? Marc Guggenheim risponde

Nelle ultime battute di Crisi sulle Terre Infinite abbiamo assistito alla dipartita del personaggio primigenio dell'Arrowverse Oliver Queen, ma cos'ha significato per i creatori dello show? A rispondere lo showrunner e creatore ella saga seriale Marc Guggenheim.

"Fin dall'inizio, ho sempre portato avanti la tesi che Oliver dovesse morire", ha rivelato ai microfoni di ComicBook Movie. "E il motivo è semplice: basta pensare a chi è, a cosa è diventato, Oliver Queen quando lo incontriamo nell'episodio pilota. Prima di essere abbandonato a Lian Yu era un idiota viziato. Quando torna da quei cinque anni d'inferno è ormai l'equivalente di un serial killer, soprattutto nella prima stagione, e ho sempre pensato che la quantità di sangue che ha sulle mani alla fine dovesse essere lavata col suo stesso sangue. Non ho mai pensato che la sua storia potesse finire in un altro modo.



"Il piano originale, per me, era che morisse nell'ultimo episodio della serie, ma una volta saputo che Crisi sulle Terre Infinite poteva avanzare insieme all'ultima stagione di Arrow, abbiamo cambiato alcune cose. So che ci sono molti fan che pensano che Oliver meritasse un lieto fine, ma metterei la mano sul fuoco che gliene abbiamo dato uno in vero stile Arrow. Questo è sempre stato uno show oscuro e credo che abbia avuto successo proprio per i suoi toni cupi. Questo è uno dei motivi per cui l'idea che potesse avere un tradizionale lieto fine, in cui avrebbe corso verso il tramonto con sua moglie e sua figlia, stonava con lo stile dell'intera narrazione".



Guggenheim ha poi concluso affermando che, nel suo intimo, anche Oliver sapeva che prima o poi sarebbe arrivato alla sua partita finale e che non ne sarebbe uscito vincitore. A prendere le redini di Stra City e a portare avanti l'eredità di Arrow ci sarà il sequel/ spin-off Green Arrow and the Canaries su cui si attendono aggiornamenti imminenti e secondo i primi dettagli rivelati da Greg Berlanti i personaggi di Green Arrow and teh Canaries darà un'interpretazione più moderna dei personaggi DC