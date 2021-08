Arrow: avete mai notato questo doloroso dettaglio di Oliver? Scopriamola insieme

Sebbene i produttori di Arrow abbiano fatto di tutto per onorare il materiale originale, qualcosa lo hanno dovuto cambiare per fini narrativi. Oliver Queen ha tirato frecce ai cattivi per quasi 75 anni e ci sono molte informazioni e storie da inserire in un dramma del calibro di Arrow, quindi può anche succedere che qualcosa venga modificato.

Tra questi cambiamenti è possibile osservare un doloroso dettaglio riguardante proprio il personaggio di Arrow che potreste notare in stagione dello spettacolo.

A quanto pare, ogni volta che Oliver rivelava il suo segreto alle persone a lui vicine, la vita di qualcuno era in pericolo. A volte questa era proprio la sua, ma altre volte era la vita delle persone al suo fianco. Ad esempio, quando Diggle scoprì il segreto di Freccia Verde, Deadshot lo aveva colpito con un proiettile al curaro. Quando Felicity lo ha scoperto, Oliver era appena stato colpito da sua madre. Quando anche il suo collega supereroe Barry Allen lo scoprì, Oliver era stato avvelenato da pochissimo.

Andando avanti, quando Tommy lo ha scoperto, Malcolm Merlyn stava morendo per una ferita da arma da fuoco. Quando lo stesso Merlyn lo ha scoperto, era a pochi secondi dall'uccidere Oliver. Quando Roy lo scoprì, un'altra macchina per il terremoto stava per esplodere e la rivelazione scosse Roy abbastanza a lungo da aiutarlo a disarmarlo. Le eccezioni a tutto questo sono state soltanto Laurel, Moira e Thea.

Vi eravate accorti di questo dettaglio? Per altri approfondimenti su Arrow, ecco quanti costumi ha cambiato Oliver Queen e cosa fa oggi Emily Bett Rickards. A proposito di differenze tra fumetti e serie tv: ecco le 5 differenze più grosse tra Arrow e i fumetti di Freccia Verde.