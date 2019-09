Arrow: una nuova foto mostra i costumi di Diggle e Laurel per l'ultima stagione

Il debutto per l'ultima stagione di Arrow è previsto tra poco più di un mese, ma i fan già da oggi possono godere di una succosa anteprima relativa ai nuovi costumi dei protagonisti Diggle e Laurel.

Entertainment Tonight ha recentemente pubblicato una foto dal primo episodio di Arrow 8 che mostra Oliver Queen (Stephen Amell), John Diggle (David Ramsey) e Laurel Lance (Katie Cassidy) con indosso le loro nuove uniformi.

Come al solito, potete gustarvi la foto in calce all'articolo.

L'anteprima arriva dopo gli indizi sulla nuova stagione forniti da Stephen Amell e David Ramsey nel corso di una recente intervista. Ricordiamo che l'ultima stagione di Arrow vedrà Oliver unire le forze con The Monitor (LaMonica Garrett), nel tentativo di impedire la distruzione del multiverso, come vedremo anche nel prossimo crossover Crisis on Infinite Earths.

Recentemente, il produttore Marc Guggenheim ha dichiarato a proposito della stagione finale: "La buona notizia è che, diversamente da Game of Thrones o Lost, non abbiamo domande alle quali dover rispondere. Non dobbiamo svelare chi siederà sul trono o che cos'era l'isola, quindi dobbiamo concentrarci, a mio avviso, su un finale incentrato sul personaggio. Ma allo stesso tempo, la complicazione per noi è stata che dobbiamo coordinarci e tener presente anche di "Crisis". Ma, si, abbiamo dei piani in proposito."

L'ultima stagione di Arrow inizierà martedì 15 ottobre su The CW. Per altri approfondimenti, guardate una nuova foto tratta dall'episodio finale.