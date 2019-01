Arrow: nuove immagini dal prossimo episodio, 'Shattered Lives'

The CW, tramite ComicBook.com, ha condiviso in rete delle nuove immagini ufficiali tratte dal decimo episodio della settima stagione di Arrow, intitolato Shattered Lives.

La midseason premiere sembra approfondirà ancor di più l’identità e la storia che si celano dietro il nuovo eroe incappucciato. Per tutte le nuove immagini ufficiali dell’episodio, vi rimandiamo sul sito di ComicBook.com.

Nel frattempo, Oliver (Stephen Amell) è pronto a tornare al lavoro con il dipartimento di Polizia di Star City e a concentrare le proprie energie e il proprio tempo nel recupero del suo matrimonio con Felicity (Emily Bett Rickards). Quando Dinah (Juliana Harkavy) affida ad Oliver il compito di rintracciare il nuovo Green Arrow (Sea Shimooka) la situazione prenderà una piega inaspettata. Nel frattempo Diggle (David Ramsey) e Lyla (guest star, Audrey Marie Anderson) dovranno rispondere all’ARGUS riguardo Diaz (Kirk Acevedo).

Questo episodio di Arrow, Shattered Lives, è stato diretto da Andi Armaganian e scritto a quattro mani da Benjamin Raab e Deric A. Hughes. La sua messa in onda è prevista per il prossimo lunedì 21 gennaio, come sempre su The CW.

Molta attesa c’è invece per il 150° episodio della serie che, stando a quanto rivelato da Stephen Amell, sarebbe “un prodotto letteralmente diverso da quanto realizzato fino ad ora”, peculiarità ribadita anche dallo storico produttore dello show, Marc Guggenheim.