Arrow: nuovi attriti metteranno a rischio il futuro di Oliver Queen e Felicity Smoak?

Nella giornata di ieri, il canale ufficiale di The CW Television Network ha pubblicato una nuova clip tratta da “Fundamentals”, l’episodio di Arrow che verrà trasmesso domani e che vedrà Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) fare i conti con gli avvenimenti della scorsa settimana.

Come probabilmente già saprete, John Diggle (David Ramsey) ha lasciato il Team Arrow dopo una furiosa discussione avuta con lo stesso Oliver, durante la quale è appunto emerso che il vigilante noto come Spartan non crede più nella leadership dello storico collega. Stando alle parole della co-produttrice esecutiva Beth Schwartz, questo singolare evento costringerà Oliver a rivalutare le scelte compiute nella stagione in corso e, più in generale, nella propria vita.



"In questo episodio, dopo aver perso il suo compagno di squadra numero uno, Oliver si domanda se abbia fatto la cosa giusta. I suoi metodi, fino ad ora, lo hanno portato nel posto giusto? Ha perso ogni singolo compagno di squadra” ha spiegato la Schwartz nel video visionabile in chiosa all’articolo.



Durante la puntata, un Oliver già a pezzi rischierà dunque di aprire una voragine anche nel rapporto con la moglie Felicity Smoak (Emily Bett Rickards)... Una rottura che, stavolta, potrebbe davvero spingere l’arciere oltre il punto di non ritorno e privarlo completamente di tutti i suoi affetti.

“C’è molto attrito fra lui e Felicity” ha continuato la Schwartz. “Perdere tutto è il suo peggior incubo. Qualora lo lasciasse, non gli rimarrebbe più nulla”.

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di TV Line, l’attrice Rickards ha dichiarato che l’uscita dal team di Diggle è paragonabile alla definitiva rottura con un migliore amico: “Le cose diventano piuttosto emozionanti. È come se il tuo migliore amico avesse chiuso con te. Felicity era lì quando è successo e ha cercato di fare da mediatrice al meglio delle proprie possibilità, ma il taglio è stato netto e profondo... C’è una frattura nella colonna vertebrale del Team Arrow originale”.



L’abbandono di Diggle comporta che proprio Oliver e Felicity siano ora gli unici componenti rimasti al Team Arrow, ma sembra che le cose non andranno tanto lisce per la coppia. Rickards ha suggerito che la reazione di Oliver potrebbe mettere in pericolo il suo personaggio, che nel video odierno intima al marito di andare via. Interrogata sulla possibilità che la coppia debba affrontare uno dei momenti più spantosi di sempre, l’attrice ha spiegato che c’è un quadro molto più ampio.



“Stiamo cercando di dimostrare che anche gli eroi hanno punti deboli e fragili. Tutti hanno bisogno di aiuto, e a questo serve accettare l’aiuto offerto dalla propria famiglia. Sapere accettare queste cose stabilisce quanto tu sia forte.”

Di seguito vi riproponiamo la sinossi ufficiale dell'episodio.

“OLIVER RICEVE UNA VISITA DA PARTE DI UN FANTASMA DEL SUO PASSATO — Nel momento più oscuro, Oliver (Stephen Amell) si domanda se abbia fallito in tutto - come padre, come sindaco e come eroe. Mentre la sua frustrazione cresce, Oliver aggredisce verbalmente Felicity (Emily Bett Rickards) e William (la guest star Jack Moore). La sorprendente visita di un vecchio amico fa riflettere Oliver sulla sua prossima mossa.”

Arrow va in onda ogni giovedì su The CW. Lo show è stato recentemente rinnovato per una settima stagione.