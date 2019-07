Arrow: ecco il nuovo costume di Diggle per l'ottava stagione!

Arrow si prepara a tornare con un'ottava e ultima stagione ricca di grandi ritorni e novità, e tra queste troveremo l'update di alcuni dei costumi dei protagonisti tra cui quello di John Diggle.

In concomitanza con il San Diego Comic-Con e i nuovi annunci riguardanti l'Arrowverse, il produttore e sceneggiatore Marc Guggenheim ha deciso di stuzzicare i fan con un primo sguardo al costume del personaggio interpretato David Ramsey.

Come potete vedere in calce alla notizia, il produttore ha confermato che il nuovo look di Diggle era stato incluso tra gli indizi che aveva lanciato su Twitter all'inizio di luglio. Al momento non sappiamo come sarà gestito il personaggio nella stagione finale dello show, ma qualcuno ha ipotizzato che potrebbe avere un ruolo molto interessante nella sequenze in flash-forward.

The CW nei giorni scorsi ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Arrow 8, la stagione che firmerà l'ultima apparizione di Stephen Amell nei panni di Oliver Queen. Tra i nuovi membri del cast ci sarà Charlie Barnett nei panni di Diggle Jr., il figlio di John Diggle.

In onda sul network a partire dal prossimo 15 ottobre, Arrow sarà coinvolto insieme a The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e la new entry Batwoman (vedi: trailer di Batwoman) nell'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo