Arrow: un nuovo scontro tra Oliver e Cayden James, negli episodi in onda su Italia 1

Anche questo sabato torna l'appuntamento televisivo con la sesta stagione di Arrow, trasmessa in chiaro per la prima volta da Italia 1. In questi episodi il personaggio interpretato da Stephen Amell si troverà diviso tra un piacevole evento insieme a Felicity e un nuovo pericolo rappresentato da Cayden James.

Le scorse settimane il ritorno di Deathstroke era stato uno degli avvenimenti principali della stagione, mentre nei nuovi episodi assisteremo al fondamentale ricongiungimento dei membri del team e al cambio di sede che porterà i protagonisti a trasferirsi all' A.R.G.U.S.

Scopriamo dunque insieme gli ulteriori dettagli di questi due appuntamenti:

Differenze inconciliabili; ep. 09. Sabato 27 luglio, 14:37.

Si sta celebrando l'atteso matrimonio tra Oliver e Felicity, a cui partecipano tutti quanti. Ma i momenti di felicità del protagonista vengono interrotti dalla notizia che un membro del team Arrow ha intenzione di testimoniare contro di lui, durante il processo in cui è coinvolto.

Divisi; ep. 10. Sabato 27 luglio, 15:35.

Cercando di risolvere i problemi da cui è afflitto John, Felicity e Curtis scoprono che qualcuno è riuscito a violare il loro nascondiglio. Questo costringerà il gruppo a dover prendere in considerazione l'ipotesi di spostarsi all'A.R.G.U.S. Nel frattempo Oliver continua a vestire i panni di Green Arrow ma senza accettare l'aiuto di Dinah, Curtis e Rene. Ma il team tornerà di nuovo insieme quando la minaccia di Cayden James diventerà troppo grande per essere affrontata da soli.

State seguendo la sesta stagione di Arrow? Sono attualmente in corso i lavori per la produzione dell'ottava e conclusiva stagione che recentemente Stephen Amell ha paragonato a Game of Thrones.