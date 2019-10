Arrow: Oliver riceve la visita di The Monitor nelle foto ufficiali del prossimo episodio

The CW ha diffuso in streaming alcune nuove immagini ufficiali dal quarto episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow, intitolato Present Tense, nelle quali il nostro eroe riceve una particolare visita.

Le immagini in questione ci anticipano se non altro il ritorno di Curtis Holt (Echo Kellum), che aveva lasciato lo show a metà della passata stagione. "Beh posso dire che questa non sarà la fine di Curtis", aveva anticipato Kellum all'epoca del suo addio. "Sicuramente tornerò se loro mi vorranno, come visita o come guest star andrà bene comunque. Quindi non è la fine. Penso sia proprio una decisione di famiglia, giusto per stare più vicino ai miei figli. Sono stato più vicino a loro adesso che negli ultimi quattro anni della loro vita. Non è stata una decisione semplice".

Un'altra importante foto ci mostra invece la reunion tra Oliver Queen (Stephen Amell) e The Monitor (LaMonica Garrett) in vista degli eventi che saranno raccontati nell'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite. Del resto la produttrice dello show aveva anticipato parecchi spostamenti per Oliver nel corso di questa stagione, non solo nel suo mondo a Star City ma anche in altri territori (o Terre): "Andremo in territori già battuti nelle precedenti stagioni, in diverse location. Penso che solamente due dei nuovi episodi saranno ambientati effettivamente a Star City".

Nel frattempo stiamo per assistere alla lotta tra Oliver Queen e l'Anti-Monitor, sfida che è già iniziata nel corso del primo episodio, con la distruzione di Earth-2. Se siete interessati ad altre indiscrezioni sullo show vi consigliamo di leggere questa intervista a Stephen Amell su Arrow, mentre aspettiamo l'uscita della quarta puntata delle avventure di Oliver Queen.

Aspettando il prossimo episodio di Arrow, intitolato Present Tense, potete leggere le nostre prime impressioni sulla premiere di questa ottava stagione. Per le immagini al completo vi rimandiamo alla pagina di ComicBook.com, mentre di seguito un assaggio: Oliver Queen e alle sue spalle The Monitor!