Arrow: online il promo del secondo episodio della stagione conclusiva

Abbiamo visto le prime foto della terza puntata di Arrow 8, adesso possiamo avere una breve anteprima di quello che accadrà durante il secondo episodio della stagione finale delle avventure del personaggio interpretato da Stephen Amell.

L'emittente televisiva The CW ha infatti condiviso su Youtube il promo della puntata intitolata: "Welcome to Hong Kong" e che andrà in onda il prossimo 22 ottobre. Grazie al video scopriamo quindi che potremo assistere al ritorno di Tatsu, con il volto di Rila Fukushima, ecco la sinossi ufficiale: "Oliver, John, Laurel e Tatsu cercano una persona molto importante per il piano di The Monitor. Connor ha un faccia a faccia emozionante con suo fratello". Alla regia troveremo Antonio Negret, mentre ad occuparsi della sceneggiatura saranno Jill Blankenship e Sarah Tarkoff.

Vedremo quindi come reagirà Oliver Queen agli sconvolgenti avvenimenti della premiere della stagione conclusiva, prima di tuffarci nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite, che vedrà i protagonisti delle serie TV dell'Arrowverse cercare di sconfiggere il potere dell'Anti-Monitor, essere impegnato a distruggere tutti gli universi alternativi e che vedrà la partecipazione di storici interpreti di supereroi DC.

