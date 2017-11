Arrow: è online una concept art di Prometheus molto fedele ai fumetti

La concept art di, il villain della quinta stagione di Arrow , ci mostra quattro diverse versioni della maschera del personaggio.

Andy Poon, artista visuale, ha postato oggi online i disegni che aveva creato per rappresentare il big bad della stagione 5, Prometheus, e sono molto simili a quelle dei comics, dove il cattivo indossava un elmo con tanto di cd che gli consentiva di "uplodare" diversi stili di arti marziali (tipo l'Intersect di Chuck!). In particolare, come nota anche un utente social, il secondo concept è veramente simile alla controparte cartacea.

Nella serie tv, alla fine si scopre che Prometheus è Adrian Chase, il procuratore distrettuale di Star City, interpretato da Josh Segarra e la sua identità segreta viene rivelata solo alla fine. Nei fumetti invece, il villain non ha un'identità segreta. Comunque, durante il crossover “Crisis on Earth-X” rivedremo il Prometheus di Terra X e anche quale sarà la sua identità segreta.

Nel frattempo date pure un'occhiata alla concept art che Andy Poon ha divulgato online e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Nel cast di Arrow: Stephen Amell nei panni di Oliver Queen (Green Arrow), Katie Cassidy nei panni di Laurel Lance (Black Siren), David Ramsey nei panni di John Diggle (Spartan), Willa Holland nei panni di Thea Queen (Speedy), Emily Bett Rickards nei panni di Felicity Smoak (Overwatch), Echo Kellum nei panni di Curtis Holt (Mr. Terrific), Rick Gonzalez ni panni di Rene Ramirez (Wild Dog), Juliana Harkavy nei panni di Dinah Drake (Black Canary) e Paul Blackthorne nei panni di Quentin Lance.

Arrow va in onda tutti i giovedì su CW.