Arrow: nell'ottava stagione potremo rivedere il primo costume indossato da Oliver Queen

La serie TV dell'emittente The CW si avvicina sempre di più alla sua conclusione. Nelle puntate finali dello show scopriremo quale sarà l'esito della lotta tra il protagonista di Arrow e l'Anti-Monitor. I fan attendono con ansia ogni nuova notizia e un post sull'account Twitter di Stephen Amell ha fatto parlare molto di sé.

Come potete vedere nella foto, presente in calce alla notizia, troviamo il protagonista della serie TV insieme al coordinatore degli stunt James Bamford. La cosa che ha colpito gli appassionati è che il costume che indossa l'attore canadese è stato coperto digitalmente. A questo punto sono iniziati i commenti degli utenti che si domandavano il motivo di questa "censura": da quel poco che è possibile vedere il look sembra ricordare quello della prima stagione di Arrow, in particolare la serie di episodi flashback a Lian Yu.

Non ci stupirebbe se fosse veramente così, lo stesso Stephen Amell aveva commentato le puntate della serie così: "Il primo episodio è un omaggio alla stagione 1, il secondo invece lo è della terza".

Siamo sicuri che adesso i fan sono ancora più ansiosi di vedere la nuova stagione, che andrà in onda a partire dal 15 ottobre. Se cercate ulteriori indiscrezioni, pare che il finale di Arrow sarà molto impegnativo da girare, inoltre ci sarà un ritorno inaspettato nelle avventure di Oliver Queen.