Arrow: dopo l'ottava stagione la serie continuerà con un audio drama

Molti fan sono rimasti delusi a seguito della notizia che la serie con protagonista Stephen Amell si concluderà con l'ottava stagione. Nonostante non sia quello che speravano, l'azienda Serial Box ha annunciato di essere al lavoro su nuove avventure di Arrow, in formato audio, anche se pare che le vicende non saranno considerate canon.

La compagnia responsabile del seguito radiofonico di "Orphan Black" ha deciso che produrrà insieme a Warner Bros. tre diversi show, oltre a quello con l'eroe Freccia Verde troveremo anche le serie dedicate a The Flash e a Supergirl.

I tre show dell'Arrowverse saranno collegati dalla stessa premessa: Lex Luthor ha cambiato il passato, rendendo i tre supereroi malvagi. Nonostante questo i compagni e gli amici dei protagonisti delle serie cercheranno di far tornare le cose come prima dell'intervento dell'avversario di Superman.

Ogni opera sarà composta da otto puntate la cui durata si dovrebbe aggirare sui 20 minuti, ma non conosciamo ancora la data di uscita della prima, dedicata a The Flash. Sul sito di Serial Box sarà anche presente una trascrizione degli avvenimenti di tutti e tre gli show. Nel frattempo si continua a parlare dell'ottava stagione dello show DC, Stephen Amell ha commentato il finale di Arrow, mentre la showrunner della serie ha rivelato il titolo del quarto episodio.