Arrow, parla Emily Bett Rickards: 'Felicity ha fatto il suo tempo'

Sappiamo tutti che Arrow 7 ha salutato Felicity, ma i fan continuano a sperare che il personaggio possa tornare nell'ottava e ultima stagione dello show targato The CW.

L'attrice ha infatti rilasciato un'intervista ai microfoni di Collider. La chiacchierata era basata, in verità, sul ruolo che Emily Bett Rickards ha ricoperto in 'Funny Story', un film drammatico basato sulla comunità LGBT. Tra le domande, però, i colleghi della testata estera hanno chiesto all'interprete se, a suo parere, esistono margini per il ritorno di Felicity Smoak in Arrow 8.

Bett Rickards ha risposto in questo modo, confermando poi in seguito un'altra domanda di Collider:

RICKARDS: Io sento che Felicity ha fatto il suo tempo. Non sono sicura che a tutti piacerà ciò che sto per dire, ma davvero credo che lei non abbia più nulla da dare alla storia di Arrow. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato - l'abbiamo saputo per oltre un anno - quindi tutto è avvenuto esattamente come volevamo che fosse. Mi fido degli sceneggiatori, è tutto nelle loro mani.

COLLIDER: Insomma, quando hai detto addio a Felicity, alla fine della Stagione 7, hai sentito la chiusura di un cerchio e non vuoi che il personaggio venga rovinato da un suo ritorno.

RICKARDS: Sì, esattamente.

Insomma, stando all'attrice, che ha affiancato Stephen Amell per tanti anni tra i protagonisti di Arrow, è davvero difficile che Felicity torni. Voi cosa ne pensate?