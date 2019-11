Arrow: Paul Blackthorne parla del suo ritorno nella serie

Sembra che l'emittente televisiva The CW non abbia badato a spese per la stagione conclusiva della serie TV dedicata ad Oliver Queen: nel corso delle puntate infatti saranno presenti diversi personaggi che torneranno in Arrow 8, tra questi anche quello interpretato da Paul Blackthorne.

Come ricorderete l'attore era il volto di Quentin Lance, padre di Black Canary e di White Canary morto durante gli eventi che sono andati in onda nella sesta stagione, cercando di salvare la figlia. Quentin è stato presente dalla prima puntata della serie, per questo i fan hanno accolto con entusiasmo l'idea di rivederlo nelle puntate dello show che concluderanno definitivamente le avventure di Oliver Queen.

Ecco il messaggio che Paul Blackthorne ha voluto condividere sulla sua pagina Twitter ufficiale: "Sono felice di essere tornato nella serie di Arrow... È un privilegio ed un piacere!". La presenza di linee temporali diverse e universi paralleli potrebbe essere il modo in cui gli appassionati potranno rivedere il Detective, non resta quindi che aspettare l'arrivo delle puntate inedite per scoprire come si svilupperà la sua storia.

Nel frattempo vi consigliamo di leggere la sinossi ufficiale del quinto episodio di Arrow, in attesa che abbia inizio l'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, in cui il supereroe dovrà affrontare il potente Anti-Monitor.