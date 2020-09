Arrow: Per mantenere una promessa Stephen Amell dovrà candidarsi a premier

Nonostante la serie di The CW si sia conclusa da tempo, sono ancora molti i fan della serie incentrata su Stephen Amell. Mentre il produttore ha parlato del futuro di Arrow, l'attore ha stupito tutti annunciando la sua candidatura alle prossime elezioni in canadesi.

Come sapete nei mesi scorsi il celebre artista Kanye West aveva annunciato la sua decisione di volersi candidare a presidente degli Stati Uniti. La notizia ha stupito tutto il mondo e in particolare Stephen Amell, che ha ricordato un suo vecchio tweet che potete trovare in calce alla notizia: l'interprete di Oliver Queen aveva scritto questo messaggio nel 2015: "Se Kanye si candida alla presidenza allora io cercherò di diventare il primo ministro del Canada". L'attore ha quindi commentato con un "Whoops". I fan hanno subito risposto al tweet, condividendo dei fotomontaggi incentrati sulla possibile campagna elettorale di Stephen Amell, mentre altri hanno già annunciato che voteranno per l'ex supereroe dei fumetti DC.

Nel frattempo la pandemia di Coronavirus ha fermato i lavori sull'atteso seguito dello show, incentrato sui personaggi interpretati da Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, nei giorni scorsi Marc Guggenheim aveva promesso ulteriori aggiornamenti sulla serie sequel di Arrow, anche se per ora non abbiamo avuto altre informazioni.