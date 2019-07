Arrow: ecco i personaggi che i fan vorrebbero rivedere nella stagione conclusiva

Si avvicina la conclusione per le avventure di Oliver Queen. La serie, andata in onda per la prima volta il 10 ottobre 2012, si chiuderà con l'ottava stagione, nel frattempo andiamo a vedere quali sono stati i personaggi ai quali sono più legati i fan.

Dopo le parole della showrunner Beth Schwartz riguardo i numerosi ritorni in Arrow 8, TV Line ha deciso di fare un sondaggio tra i suoi lettori, chiedendo chi secondo loro dovrebbe ritornare in una delle ultime puntate della serie con protagonista Stephen Amell.

Ecco qui la Top 5 scelta dai fan, in una lista che includeva tutto il cast della serie TV di Arrow:

In quinta posizione troviamo Slade Wilson , il personaggio è ancora alla ricerca dei figli, dopo le rivelazioni scoperte durante lo scontro contro Joe , siamo sicuri quindi che potrà dare una mano nelle prossime puntate dello show.

Sembra più complicato il ritorno di Adrian Chase/Prometheus, in quanto l'antagonista non è più in vita. Nonostante questo sono molti gli appassionati rimasti colpiti dall'interpretazione di Josh Segarra, tanto da votare per una sua ricomparsa.

In terza posizione troviamo Felicity, votata dal 19% dei rispondenti. L'attrice ha confermato che il suo ruolo nella serie TV si è ormai concluso, ma non ci stupirebbe rivederla nel corso degli ultimi episodi.

Con il 31% dei voti troviamo in seconda posizione Tommy Merlyn, la morte del personaggio nel corso della prima stagione non ha scoraggiato i suoi fan, pronti a rivederlo anche solo in un flashback.

, la morte del personaggio nel corso della prima stagione non ha scoraggiato i suoi fan, pronti a rivederlo anche solo in un flashback. Infine a conquistare il podio ci pensa Thea Queen, la presenza nell'ultima stagione della sorella del protagonista di Arrow sembra certa, per i vari misteri non ancora risolti che la circondano.

Se siete appassionati delle avventure dell'eroe basato sul personaggio di Freccia Verde, non perdetevi l'annuncio della premiere di Arrow 8, e fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate di questa lista!