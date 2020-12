Arrow: ecco quali personaggi della serie potrebbero tornare in altri show CW

Dopo otto stagioni abbiamo dovuto dire addio ad Arrow ma ci sono altri show targati The CW come Superman & Lois, Stargirl, The Flash e Batwoman in cui potremmo rivedere alcune vecchie conoscenze dell’Arrowverse.

Con Oliver che è morto salvando il multiverso gli altri protagonisti andranno avanti con le loro vite dopo il finale della serie e un personaggio che potremmo rivedere è John Diggle interpretato da David Ramsey e presentato nel pilot di Arrow come guardia del corpo di Oliver dopo un attentato alla sua vita. Diggle aveva deciso di trasferirsi a Metropolis per un nuovo inizio nell’ultimo episodio, prima di aprire una scatola verde scherzando sul fatto che potrebbe diventare Lanterna Verde.



Il finale di Arrow ha rivelato che il detective Quentin Lance è vivo e questo lo rende uno dei candidati a tornare in uno show The CW. Non abbiamo visto morire sullo schermo Malcolm Merlyn, interpretato da John Barrowman, e mentre il finale di serie di Arrow ha riportato indietro dalla morte quasi tutti, Merlyn non è stato confermato ma c’è sempre una possibilità che riesca a tornare grazie a qualche piano diabolico.

Curtis Holt si è unito per la prima volta al Team Arrow nella quarta stagione e ha lasciato nella sesta per un nuovo lavoro a Washington. La sua esperienza lo rende una risorsa aggiuntiva per tutti i supereroi.

Un episodio di The Flash ha confermato che Lyla Michaels stava ancora lavorando con ARGUS, rendendola la prossima miglior candidata ad avventurarsi negli altri spettacoli insieme a Nyssa Al Ghul che potrebbe tornare a Gotham City.



La produzione di Superman & Lois sta procedendo con nuove foto dal set mentre un nuovo teaser di Batwoman è stato rilasciato con Javicia Leslie che prenderà il posto di Ruby Rose.