Arrow: il personaggio di Deathstroke avrà una parte molto importante nella serie

Il finale atteso dai fan del personaggio interpretato da Stephen Amell è sempre più vicino. Abbiamo scoperto il significato del titolo della puntata conclusiva di Arrow, inoltre l'interprete di Deathstroke ha rivelato qualche retroscena sul suo personaggio.

Intervistato dai giornalisti di TVLine, Charlie Barnet, interprete di John Jr. Diggle ha parlato della trasformazione del suo personaggio in Deathstroke, attivo nella timeline del 2040 presente nello show. La prima domanda riguarda la sua sorpresa nel vedere quanto è diverso J.J. dai suoi genitori: "Sai, ho riguardato le stagioni precedenti, ma... dalla mia esperienza di vita, dalle persone che conosco, non sono sorpreso. Le persone cresciute in quel modo, spesso sentono di aver perso una parte della loro crescita, o di aver ricevuto un dispetto, quindi non mi sorprende di sapere che è diventato una persona complicata e malvagia".

Inoltre il giornalista di TVLine chiede quanto è serio J.J. quando minaccia di uccidere William, il suo fratellastro: "È serissimo, è pronto a fare di tutto. È stato tirato da ogni parte nella sua vita e secondo quanto ho capito io lui e Connor erano amici, fratelli, erano molto legati. Ma poi J.J. ha capito tutto quello che ha perso a favore di Connor, è evidente dal fatto che è il fratello a lavorare con il padre, mentre il mio personaggio non ha mai avuto questa opportunità".

Non rimane altro che aspettare per vedere come si risolverà la battaglia tra i due fratelli, nel frattempo vi lasciamo con la nostra anteprima delle prime puntate di Arrow 8.