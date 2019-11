Arrow: un altro personaggio della serie confermato per Green Arrow and the Canaries

Secondo quanto scritto da TVLine, un altro personaggio della serie Arrow comparirà nel penultimo episodio della stagione intitolato Green Arrow and the Canaries, che dovrebbe fungere da episodio pilota dell'eventuale e omonimo spin-off.

Stiamo parlando della versione adulta di John "JJ" Diggle Jr./Deathstroke interpretata da Charlie Barnett. Si tratta di un interessante sviluppo considerati gli eventi dell'ultimo episodio mandato in onda, Present Tense, in cui il Future Team Arrow è arrivato nel presente - forse a causa di Monitor - forzando un faccia a faccia con l'iterazione 2019 del team. I due gruppi finiscono per collaborare dopo aver scoperto che la versione di Grant Wilson di Deathstroke sta per attaccare Star City. Grant viene infine imprigionato a Gotham City.

Con il titolo succitato già comparso in precedenti materiali promozionali, è probabile che CW deciderà di confermare ufficialmente Green Arrow and the Canaries come titolo del suo nuovo spin-off, che il network è proprio intenzionato a promuovere a serie, almeno per una prima stagione completa, se dovesse ottenere il successo sperato di pubblico, nonché un responso positivo in termini di feedback. La serie avrà (in caso di eventuale luce verde) per protagonista - così come per l'episodio di Arrow - Katherine McNamara insieme alle attrici veterane della serie Juliana Harkavy e Katie Cassidy-Rodgers, che riprenderanno rispettivamente i loro ruoli di Mia Smoak, Dinah Drake e Laurel Lance.

Sembra che questa sorta di episodio ibrido, che fungerà da pilot per lo spin-off, sarà il primo della stagione di Arrow ad essere ambientato dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, in onda tra dicembre e gennaio del 2020 sul network americano, suggerendo che quegli eventi avranno un impatto non indifferente sul procedere della narrazione e sui personaggi sopracitati, dato che la storia di Mia è ambientata nel 2040. McNamara si è unita al cast di Arrow nel corso della settima stagione, quando i flashback che erano stati parte integrante della struttura narrativa della serie avevano ceduto il passo ai flash-forward, mostrandoci il futuro di Star City e le sue nuove generazioni.

Confermando l'inizio delle riprese dell'episodio, Katherine McNamara aveva commentato su Twitter: "E' davvero eccitante. Non so davvero cosa bolle in pentola, ma qualsiasi cosa ci sia in serbo, sarà piuttosto cazzuta".