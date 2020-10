Arrow: quanto è possibile il ritorno di Stephen Ammel nell'universo DC?

Che il 2020 fosse un anno pieno di sorprese (alcune positive, altre terribilmente negative) non è un mistero. In un periodo nel quale fare previsioni per ogni settore è davvero difficile, ieri, nello stupore generale, abbiamo scoperto che ci sarà un'altra serie che avrà un revival: infatti, incredibilmente Dexter tornerà con una nuova stagione.

Ancora più a sorpresa è stato il tweet di Steèhen Amell che non ha smentito un possibile ritorno di Arrow. Ma è davvero così? Cerchiamo di fare chiarezza.

I fan dello show sapranno bene che Arrow si è conclusa con la sua ottava stagione, andata in onda tra il novembre del 2019 e il gennaio del 2020. La serie si è conclusa con il sacrificio del personaggio di Oliver Queen per salvare il Multiverso, e con Felicity (Emily Bett Rickards) che nel 2040 riesce a incontrare il suo amato nell'aldilà.

Se da un lato questo potrebbe essere un finale privo di spunti per possibili sequel, è giusto ricordare che quello che viene universalmente riconosciuto come l'Arrowverse, che include tutti gli show DC targati The CW, è a tutti gli effetti un multiverso, come è stato ampiamente confermato anche dalla serie di episodi Crisi sulle terre infinite, che ha coinvolto, oltre ad Arrow, anche Supergirl, Batwoman, The Flash e Legends of Tomorrow. Da questo punto di vista, non sarebbe impossibile pensare che potremmo ritrovare il personaggio interpretato da Stephen Amell in una Terra alternativa.

Detto questo, crediamo che almeno al momento questa possibilità sia da escludere, in quanto The CW può vantare un gran numero di show dell'Arrowverse da sviluppare ulteriormente o da far partire, come Stargirl, uscito per ora solo con la sua prima stagione, o il nuovo Superman & Lois, attualmente in lavorazione. Di certo, i fan saranno contenti che il loro amato Green Arrow non li abbia ancora abbandonati, e non abbia perso la voglia di tornare a vestire i panni di uno dei supereroi più amati della televisione nei prossimi anni.

In attesa di scoprire se davvero Arrow possa avere un futuro, qui potrete trovare tutte le serie dell'Arrowverse prossime all'uscita su The CW.

E voi? Vorreste un ritorno di Stephen Amell nei panni di Green Arrow? Fatecelo sapere nello spazio commenti!