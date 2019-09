Arrow, il poster ufficiale dell'ultima stagione dello show

Il network americano The CW ha diffuso online il nuovo poster ufficiale della stagione conclusiva di Arrow, la serie che ha dato inizio a un intero universo televisivo.

Ormai anche i sassi sanno che Arrow si concluderà con l'ottava stagione, nonostante non sia ancora detto che si tratti necessariamente dell'ultima volta che vedremo questi personaggi sullo schermo (come afferma il produttore dello show, Marc Guggenheim, c'è sempre una possibilità).

Ma intanto, noi andiamo avanti con la consapevolezza che le avventure di Oliver Queen (Stephen Amell) giungeranno presto a conclusione, e anche guardando il nuovo poster diffuso dal network (che potete vedere anche in calce alla notizia) per promuovere la prossima stagione, non possiamo non pensare alla fine di un'era.

"Cadono gli eroi. Nascono le leggende".

Questa la tagline che compare scritta proprio sopra al titolo dello show, come a volerlo annunciare, mentre sullo sfondo troneggia il Green Arrow di Amell.

Gli ultimi episodi di Arrow, che andranno in onda a partire dal 15 ottobre in America, vedranno il ritorno di diversi luoghi e personaggi incontrati nel corso delle otto stagioni, e mentre Guggenheim promette un finale sorprendente, Amell lo paragona a quello di un altro show molto amato dal pubblico, che si è da poco concluso: Game of Thrones.