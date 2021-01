Arrow: quanto si prepara fisicamente Stephen Amell? Gli allenamenti pazzeschi dell'attore

Stephen Amell è famoso per il proprio fisico, per la propria forza, e per la capacità di sottoporsi costantemente ad allenamenti intensissimi per mantenere una forma smagliante, soprattutto per Arrow. È stato anche vittima di body shaming, ma questo non lo ha certamente bloccato.

L’attore si è preparato come si deve per il ruolo di Oliver Queen e molte delle sequenze d’allenamento mostrate dall'attore nella serie sono reali (inclusa la routine di esercizio che vediamo nel primo episodio). Stephen Amell è diventato anche un fenomeno dell’esercizio chiamato “Salmon Ladder”, tanto da partecipare ad America Ninja Warrior, completando il difficilissimo percorso senza problemi.

Amell ha un fisico incredibile, ma non solamente grazie ad Arrow. All’inizio della carriera, infatti, per guadagnarsi da vivere l’attore faceva anche l’istruttore di spinning. I suoi esercizi di allenamento cambiano continuamente. Non fa spesso pesi, ma gli piace correre e fare allenamento a corpo libero, oltre a molti chin-up, diversi (e strani) tipi di pull-up, lavoro addominale, flessioni, flessioni verticali, flessioni per i tricipiti, esercizi per l’equilibrio, planking e tanti altri.

In un'intervista ha anche riferito che "le cose più impressionanti che posso fare nello show sono quelle in cui posso “manipolare” il mio peso corporeo e, per me, quello è il vero test di forza. Sono molto più stupito da qualcuno che può fare 30 pull-ups piuttosto che da qualcuno che riesce a sollevare 150 kg, questo perché, teoricamente, una ha un impiego nella vita reale, l’altra è solo spettacolo".

Essere un arciere richiede che la schiena sia molto forte e tra i migliori esercizi ci sono i pull-up anche se nello show fa il sopracitato Salmon Ladder, cioè un esercizio in cui bisogna oscillare usando una gran forza che permette di creare dei momenti quasi di assenza di gravità, almeno fino a quando non si lancia la sbarra verso l’alto. Lo schema base del suo allenamento, comunque, è il seguente:

3 giorni di allenamento della forza di tutto il corpo utilizzando una varietà di serie e ripetizioni con kettlebell, manubri, bilancieri e movimenti a corpo libero.

Giorni di recupero consistenti in arti marziali miste come kickboxing e jiu-jitsu, tiro con l'arco e parkour che richiedono corsa, salto, arrampicata e caduta.

Un sacco di attività pre-allenamento come il riscaldamento aerobico leggero e il rilascio miofasciale con un rullo di schiuma.

