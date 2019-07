Arrow: il produttore anticipa una sequenza mozzafiato per l'ottava stagione

Dopo l'epico trailer dell'trailer dell'ottava stagione di Arrow mostrato in occasione del Comic-Con, il produttore e regista James Bamford ha voluto stuzzicare i fan su una grande sequenza presente negli episodi finali della serie con Stephen Amell.

Stando a quanto dichiarato da Bamford durante il panel dello show presente a San Diego, infatti, la stagione finale conterrà una sequenza di una portata mai vista prima in Arrow.

"La notte scorsa e giovedì notte, ogni notte di questa settimana, abbiamo girato una sequenza che prima non pensavamo di essere in grado di realizzare" ha rivelato Bamford (via Comicbook.com). "Se non vincono un Emmy per quello che hanno fatto questa settimana... c'è qualcosa di sbagliato. Sono andati alla grande. Non sono mai stato così impressionato così come per le performance che stiamo ottenendo... in queste scene emozionanti, punto. Per dimensione e portata... è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, e questa è la verità. Siamo davvero, davvero orgogliosi e non vediamo l'ora di mostrarvi l'episodio 8x01."

La stagione finale di Arrow vedrà Oliver Queen (Stephen Amell) nei suoi ultimi giorni da supereroe mentre tenta di aiutare The Monitor (LaMonica Garret) per fermare la "Crisi sulle terre infinite" che sta per distruggere il multiverso. L'atteso crossover coinvolgerà anche Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e Batwoman (vedi: trailer di Batwoman).