Arrow: il produttore ci dà altre informazioni sui nuovi costumi dell'ottava stagione

Dopo aver mostrato la foto di due costumi di Arrow, il produttore Marc Guggenheim lascia un nuovo indizio agli appassionati, scrivendo un tweet in cui afferma che uno dei due costumi non sarà di Oliver Queen.

Con l'avvicinarsi della stagione conclusiva e dell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, i fan del personaggio interpretato da Stephen Amell sono in trepidante attesa di nuove informazioni. Per questo il primo tweet, con due costumi inediti della serie, scritto da Marc Guggenheim aveva fatto il giro del web, dando inizio a numerose discussioni sui personaggi che avrebbero mostrato un nuovo look nell'ottava stagione di Arrow.

Ebbene quasi a voler rimescolare le carte in tavola, il produttore rivela che il costume dalle tonalità verdi non sarà di Oliver Queen. Questa notizia dà credito alle voci che vedrebbero Connor Hawke essere il proprietario del vestito, indossandone uno simile in Legends of Tomorrow.

Un altro sospettato è la figlia di Freccia Verde, Mia Smoak, interpretata da Katherine McNamara, il cui costume dovrebbe ricordare quindi quello del padre. Non ci resta che aspettare per scoprire l'identità dei prossimi supereroi che aiuteranno Oliver Queen nelle sue gesta.

Cosa ne pensate? Fateci sapere i vostri sospetti con un commento alla notizia. E se ancora non lo avete fatto, andate a leggere quali personaggi di Arrow i fan vorrebbero rivedere nell'ultima stagione.