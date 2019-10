Arrow: la produttrice sulla possibilità di vedere le altre Terre nel corso della stagione

Nel corso di una lunga intervista concessa a TVLine, Beth Schwartz, produttrice esecutiva e sceneggiatrice di Arrow, ha anticipato alcune novità in arrivo per l'ottava e ultima stagione dello show con Stephen Amell.

Questa ha potuto parlare degli sviluppi possibili nella narrazione dei prossimi episodi di Arrow, soprattutto con in testa il crossover definitivo che condirà i palinsesti di The CW a partire dal prossimo dicembre. "Andremo in territori già battuti nelle precedenti stagioni, in diverse location. Penso che solamente due dei nuovi episodi saranno ambientati effettivamente a Star City".

Già in precedenza, la produttrice aveva parlato degli sviluppi di questa ultima stagione dello show, specialmente sul personaggio di John Diggle Jr, fratello adottivo di Connor Hawke, interpretato da Joseph David-Jones e del suo rapporto proprio con Hawke: "Hanno avuto un'infanzia inquieta e nelle prossime puntate spiegheremo meglio questo. Scopriremo come si è giunti a questo momento, in cui JJ è disposto ad uccidere il suo stesso fratello, e i motivi che lo hanno portato a questa scelta". Come sapete nella timeline corrente Connor non è ancora stato adottato da Diggle, ed entrambi i personaggi sono ancora solo dei ragazzini, aumentando così la tragicità della lotta tra i due.

Nel frattempo stiamo per assistere alla lotta tra Oliver Queen e l'Anti-Monitor, sfida che è già iniziata nel corso del primo episodio, con la distruzione di Earth-2. Se siete interessati ad altre indiscrezioni sullo show vi consigliamo di leggere questa intervista a Stephen Amell su Arrow, mentre aspettiamo l'uscita della terza puntata delle avventure di Oliver Queen.

Aspettando il prossimo episodio di Arrow, potete leggere le nostre prime impressioni sulla premiere di questa ottava stagione.