Arrow: ecco il promo del terzo episodio, con il ritorno di Thea

Avevamo già avuto modo di vedere alcune foto del terzo episodio della stagione conclusiva di Arrow, in cui ci sarà il ritorno di Thea (Willa Holland) la sorella di Oliver Queen. Ma ora The CW ha pubblicato il promo dell'episodio, che ci offre una breve anteprima di cosa succederà.

"Cos'è che non mi stai dicendo?", chiede Thea a Oliver, che risponde: "nel futuro, muoio". I due fratelli sono impegnati in una missione insieme, che coinvolgerà la Lega degli assassini, come suggerito dall'affermazione fatta dal personaggio interpretato da Stephen Amell nei secondi iniziali del video: "Per entrare nella Lega, il tuo vecchio io deve morire, così che possa nascere il tuo nuovo io".



Come leggiamo nella sinossi ufficiale, infatti, "Oliver si riunisce con sua sorella Thea e i due si ritrovano a esplorare delle catacombe labirintiche dall'aspetto familiare. Nel frattempo, John (David Ramsey) e Lyla (la guest star Audrey Marie Anderson) fanno squadra in una missione speciale".



Leap of Faith, questo il titolo dell'episodio, vedrà la partecipazione di Willa Holland dopo che aveva lasciato la serie al termine della sesta stagione. Dal video, però, non otteniamo nuove informazioni su quale sia stato il suo destino e chissà che la questione non venga approfondita.

Inoltre, l'episodio sarà diretto da Katie Cassidy Rodgers, che esordirà alla regia.