Arrow: è stata pubblicata una scena tagliata con Oliver e Felicity

È ormai passato qualche mese dalla fine della settima stagione di Arrow, che ha visto l'uscita di scena di Felicity. Emily Bett Rickards aveva dichiarato al riguardo che il personaggio "ha fatto il suo tempo. Ma, anche se per un breve minuto, abbiamo la possibilità di rivederla interagire con Oliver in una delle scene tagliate.

Tv Line ha pubblicato in esclusiva una scena di un minuto in cui la coppia pianifica un futuro normale, soprattutto considerando che c’è un figlio in arrivo. Il video sarebbe dovuto comparire nel tredicesimo episodio, subito dopo lo scatto d’ira di William. Felicity spiega infatti a Oliver come sia stato difficile occuparsi di lui mentre il padre era in prigione. Di fronte alle considerazioni della ragazza, Oliver propone potrebbero provare a vivere in un modo più convenzionale, un piano che verrà poi sconvolto nel corso dei minuti successivi, come ben sa chi ha seguito le avventure di Green Arrow. Per vedere il video, vi invitiamo a seguire il link della fonte in calce all'articolo.



La scena fa parte dei contenuti bonus del cofanetto dedicato alla settima stagione di Arrow, in arrivo il 20 agosto. L’edizione Blu Ray, inoltre, conterrà anche i tre episodi dell’evento crossover Elsewords.

L'ottava stagione, invece, di cui sono previsti dieci episodi, esordirà il prossimo 15 ottobre su The CW e, stando alle parole dello showrunner Ben Schwartz, possiamo aspettarci numerosi easter eggs.