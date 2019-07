Arrow: nelle puntate su Italia 1 assisteremo al malefico piano di Cayden James

Le avventure del giustiziere mascherato Oliver Queen tornano anche questa settimana, con un totale di quattro episodi di Arrow suddivisi tra la sesta stagione, in prima visione in chiaro su Italia 1, e la prima invece in onda su Italia 2.

Iniziamo con quest'ultima che torna alle origini della serie mostrandoci i primi episodi. Di seguito ecco le informazioni complete:

Arrow, stagione 1 - episodio 6: Eredtà. Venerdì 09:02, Italia 2.

Starling City è sprofondata in una situazione di profondo caos e anarchia. Le rapine si susseguono e un poliziotto viene anche colpito da un'arma da fuoco. Tutto ciò non basta però ad Oliver per spingerlo ad intervenire. Solo dopo l'insistenza da parte di Diggle, il nostro protagonista decide di entrare in azione affrontando i delinquenti.

Arrow, stagione 1 - episodio 7: Musa di fuoco. Venerdì 09:56, Italia 2.

Oliver assiste all'uccisione di un uomo, da parte di giustiziere in sella a una motocicletta. Dopo alcune indagini, Oliver scopre che in questa vicenda è coinvolta la mafia italiana e per la precisione Frank Bertinelli. Così decide di andare a trovare il boss, ma farà inizialmente la conoscenza di sua figlia Helena.

Dopo le repliche della prima stagione, passiamo adesso alla più attesa e inedita sesta stagione. In prima visione su Italia 1 in chiaro, dopo che era stata trasmessa sul canale Premium Action lo scorso 5 febbraio.

Arrow, stagione 6 - episodio 4: Inversione. Sabato 14:50, Italia 1.

Alena riferisce a Felicity che il perfido Cayden James ha in mente qualcosa di terrificante: l'uomo sta progettando qualcosa che potrebbe portare alla morte di centinaia di milioni di vittime in tutto il mondo. Il tutto mentre Black Siren da il via a una serie di omicidi apparentemente senza motivi.

Arrow, stagione 6 - episodio 5: Il ritorno di Deathstroke. Sabato 15:36, Italia 1.

Oliver si reca in prigione per cercare di aiutare Joe, il figlio di Salde. Nel frattempo un cecchino attacca la consigliera Pollard, impegnata costantemente nella lotta ai vigilanti. Così il team di Green Arrow riesce scoprire l'identità del violento giustiziere.

Guarderete gli episodi di Arrow? La serie si concluderà con l'ottava stagione che debutterà il prossimo 15 ottobre. Nel frattempo i fan hanno già mostrato una preferenza su quali personaggi vorrebbero rivedere in Arrow 8. Sulla questione è intervenuta anche la showrunner della serie parlando dei ritorni nella stagione finale.