Arrow: ecco la reazione di Stephen Amell ad una domanda di Jeopardy

Le serie tv stanno entrando sempre di più a far parte della cultura pop di tutto il mondo, e Arrow non fa eccezione, come potete leggere nel tweet postato da Stephen Amell, conosciuto anche come Oliver Queen, il Vigilante Mascherato della serie prodotta da The CW.

Vera e propria istituzione nel mondo della televisione statunitense, Jeopardy è un programma andato in onda per la prima volta nel 1964, riuscendo con fortune alterne ad arrivare fino ai giorni nostri.

Lo show, condotto dal vincitore del Guinness dei primati Alex Trebek, è diviso in diverse fasi di difficoltà crescente, basate tutte però su una particolarità che lo rende diverso dai programmi della concorrenza: dando ai partecipanti una particolare frase, dovranno essere loro ad indovinare la domanda esatta a cui risponde.

Dovendo fare i conti con un pubblico variegato ha sempre, gli autori del programma hanno sempre puntato ad argomenti riguardanti le serie tv più amate dalla popolazione americana, e durante l'episodio di questa settimana l'onore è toccato proprio ad Arrow.

Nel tweet che potete leggere in calce alla notizia è presente la reazione di Stephen Amell, star di Arrow, ad una frase che riguarda proprio la serie con protagonista Oliver Queen. Non è la prima volta che le dichiarazioni dell'attore finiscono sotto i riflettori, come potete leggere nella lista degli attori preferiti di Stephen Amell.

La notizia è uscita dopo l'annuncio della premiere della stagione 8 di Arrow, così mentre sembra dirigersi verso la sua conclusione la saga del Vigilante Mascherato, scriveteci secondo voi come finirà la serie!