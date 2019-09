Arrow: ci sarà il ritorno di un personaggio della prima stagione

La stagione conclusiva di Arrow è sempre più vicina e tra le varie sorprese in cantiere c’è il ritorno di un personaggio che ha avuto un ruolo chiave nella formazione di Oliver Queen nel corso dei primissimi episodi della serie in onda su The CW.

Yao Fei Gunlong tornerà infatti per il season finale e Byron Mann vestirà di nuovo i panni dell’esperto arciere, mentore di colui che diventerà Green Arrow.

Yao Fei entrò in contatto con Oliver sull’isola di Lian Yu, dove i due divennero buoni amici. Nel corso degli episodi abbiamo scoperto il passato di Yao Fei, un ex-generale dell’esercito cinese che era stato anche allievo di Talia al Ghul. Il personaggio venne ucciso durante la prima stagione per mano di Edward Fyers. Per questo motivo, il suo ritorno fa sorgere diversi interrogativi, soprattutto sulle modalità in cui lo vedremo, dato che non è detto che si tratterà di semplici flashback.

Con la Crisi che incombe, infatti, le possibilità sono pressoché infinite e non è escluso che assisteremo a una versione di Yao Fei proveniente da un mondo o da una linea temporale alternativa. In ogni caso, i fan di lunga data apprezzeranno la possibilità di rivedere un volto noto dopo tutti questi anni.

L’ottava stagione di Arrow torna il 15 ottobre e vedrà l’esordio alla regia di katie Cassidy Rodgers, che ha condiviso una foto del suo ultimo giorno sul set. Tra le varie anticipazioni fornite, Stephen Amell ha rivelato anche una frase del suo personaggio, dai toni pessimisti.