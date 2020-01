Arrow, rivelata la sinossi ufficiale per l'ultimo episodio

Pochi minuti fa il network The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale per il finale di Arrow, celebre serie tv con Stephen Amell tratta dalle avventure a fumetti del supereroe DC Comics Freccia Verde.

Dopo quasi un decennio lo show che ha lanciato l'Arrowverse è giunto al termine, ma il network allieterà i fan prima col doppio finale del cross-over Crisis On Infinite Earth e poi con Green Arrow and the Canaries, un pilota backdoor per lo spin-off su Black Canary. Solo a quel punto tutto sarà pronto per l'epocale ultima puntata, intitolata Fadeout.

La sinossi ufficiale recita:

"STEPHEN AMELL DICE ADDIO A FRECCIA VERDE; EMILY BETT RICKARDS RITORNA PER IL FINALE DELLA SERIE - Dopo otto stagioni e il lancio di innumerevoli supereroi, la serie conclude la storia di Green Arrow (Stephen Amell). Emily Bett Rickards ritorna come Felicity. James Bamford ha diretto l'episodio scritto da Marc Guggenheim e Beth Schwartz (#810). Data trasmissione originale 1/28/2020."

Dopo il finale, i fan potranno dire addio all'amato personaggio di Stephen Amell con una retrospettiva intitolata Arrow: Hitting The Bullseye, che la sinossi definisce un "EPISODIO CELEBRATIVO - Preparati al finale con le interviste a Stephen Amell, al cast di Arrow, e ai produttori esecutivi Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Beth Schwartz. Data trasmissione originale 1/28/2020."



Per altri approfondimenti scoprite come Katherine McNamara raccoglierà l'eredità di Stephen Amell.