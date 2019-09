Arrow: rivelato il titolo della puntata diretta da David Ramsey

I membri del cast della serie sulle avventure di Oliver Queen che hanno deciso di girare una puntata dello show sono numerosi. Recentemente avevamo visto la foto di Katie Rodgers sul set di Arrow, scattata in occasione del suo debutto alla regia. Ora invece David Ramsey ci mostra il titolo dell'episodio che dirigerà.

Non è la prima volta che l'interprete di John Diggle si siede dietro la macchina da presa, infatti è già avvenuto in occasione della puntata "Past Sins" della settima stagione. Nella sua pagina ufficiale di Instagram scopriamo quindi che il sesto episodio delle avventure conclusive di Arrow si intitolerà: "Reset" ed è stata scritta da Onalee Hunter Hughes e Maya Huston.

Ecco cosa ne pensa David Ramsey del suo lavoro alla regia in un'intervista concessa a ComicBook: "Quando arrivi ad un nuovo show inizi a guardare la storia e i personaggi, il tuo personaggio in particolare ed è andata così per le prime tre stagioni... Quando ho avuto l'opportunità di poter dirigere mi sono sentito di nuovo come nella stagione uno, due e tre: dovevo guardare la situazione, la storia generale e gli avvenimenti di tutti i personaggi, non solo il mio".

Nel frattempo Stephen Amell ha condiviso una foto di Arrow 8, la stagione conclusiva della serie andrà in onda a partire dal prossimo 15 ottobre.