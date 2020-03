Arrow: una scena scartata dalla prima stagione è stata riutilizzata nel finale

Attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, Marc Guggenheim ha condiviso con tutti i suoi follower la prima pagina del finale originale pensato per concludere la prima stgione di Arrow, andato in onda nel maggio 2013.

Con la conclusione di Arrow ormai definitivamente archiviata, tra rivelazioni sul finale e il ribadito addio di Stephen Amell, Marc Guggenheim ne ha approfittato per condividere con i fan una chicca assoluta: la prima pagina del copione del finale originale della prima stagione dello show. "Questo era la prima scena dello script originale per il finale della prima stagione di Arrow. Alla fine abbiamo dovuto tagliarla per problemi di tempo, ma ho utilizzato la stessa idea otto anni dopo per l'inizio del secondo atto del finale della serie".

La scena in questione torna ai momenti finali di Oliver Queen con il padre Robert (Jamey Sheridan), dove quest'ultimo suggerisce al figlio di sopravvivere prima di rivolgere la pistola verso se stesso. Dopodiché la scena stacca su Oliver che viene inondato dall'acqua fredda mentre si trova faccia a faccia con Malcolm Merlyn (John Barrowman).

Questa è solo l'ultima delle tante rivelazioni recenti fatte da Guggenheim negli ultimi giorni. In precedenza ha anche svelato il dietro le quinte del ritorno di Tom Welling come Clark Kent di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite e il mancato coinvolgimento di Nicolas Cage come Superman (quello mai realizzato da Tim Burton). E non solo: nel corso dello stesso podcast, lo showrunner ha rivelato l'intenzione iniziale di volver far fare coppia ai personaggi di Costantine e Swamp Thing.

Come sappiamo, The CW rimanderà in onda Crisi sulle Terre Infinite per sopperire alla pausa degli altri show del network causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Proprio il crossover mette in scena la scomparsa di Oliver Queen e quindi il suo sacrificio.