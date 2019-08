Arrow, una scena tagliata mostra Supergirl a Gotham durante Elsewords

Anche se ci stiamo avvicinando sempre più al prossimo crossover, Crisi sulle Terre Infinite, nel frattempo possiamo ingannare l'attesa guardando qualche scena inedita dalla settima stagione di Arrow.

Con l'uscita del cofanetto dell'edizione home video della settima stagione di Arrow, nuove scene tagliate dagli episodi andati in onda lo scorso anno stanno venendo a galla, e Comicbook ce ne mostra in esclusiva una risalente all'ultimo crossover dell'Arrowverse visto sullo schermo, l'episodio in tre parti intitolato Elseworlds.

Nella clip che potete vedere cliccando sul link dell'articolo fonte, Supergirl (Melissa Benoist) è impegnata a recuperare il Libro del Destino nei pressi di Arkham, il manicomio dove si trovano alcuni dei peggiori criminali di Gotham, e anche John Deegan (Jeremy Davies), l'ex psichiatra che utilizzerà il libro per modificare la realtà a suo piacimento.

Ed è proprio Deegan che incontrerà Kara nella scena in questione, e che le rivelerà di vedere in lei (e non in Flash, come credeva inizialmente) l'incarnazione del potere assoluto. sarà forse questo il momento in cui Deegan partorirà l'idea di riscrivere la realtà in modo da indossare lui stesso i panni di Superman?

Gli eventi di Elseworlds hanno anticipato il crossover di cinque ore in arrivo tra pochi mesi, Crisi sulle Terre Infinite, che vedrà il Multiverso DC protagonista dell'azione.