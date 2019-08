Arrow: una scena tagliata della settima stagione ha importanti conseguenze

I fan della serie con protagonista Oliver Queen dopo aver visto alcune puntate della settima stagione sono rimasti confusi a causa dello strano rapporto tra Hawke, Dinah e Roy. In questa scena tagliata scopriamo perché il figlio di Diggle era così sospettoso nei confronti dei due personaggi.

Dopo aver annunciato il ritorno di John Barrowman in Arrow, l'emittente The CW ha deciso di inserire tra i contenuti speciali del cofanetto della settima stagione anche diverse scene mai andate in onda. In una di queste troviamo i personaggi interpretati da Colton Haynes e Juliana Harkavy chiedere perché sono stati legati e imprigionati in un bunker se Connor Hawke conosce la loro identità. Ecco la risposta di Joseph David-Jones: "Voi siete solo dei nomi per me. Persone con cui mio padre lavorava. Non so cosa vi è successo nel tempo trascorso", continua poi: "Dovreste essere felici di aver incontrato me e non lui". La persona a cui si riferisce è proprio il Diggle del futuro. Questa non è l'unica scena tagliata ad essere stata pubblicata, in questo link potete vedere un video con protagonista Oliver e Felicity di Arrow.

Per scoprire come continuerà la storia della famiglia di Diggle non resta che aspettare il prossimo 15 ottobre, data di uscita della prima puntata dell'ottava stagione della serie.